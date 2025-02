Für die Karibik gibt es eine Tsunami-Warnung

George Town: Die Karibik ist von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte südwestlich der Kaimaninseln in einer Tiefe von zehn Kilometern. Die Stärke wurde mit 7,6 angegeben. Für mehrere Länder gilt eine Tsunami-Warnung - darunter sind Jamaika, Kuba, Mexiko und Haiti. Den lokalen Behörden in Puerto Rico empfahl der Wetterdienst die Strände zu schließen, Häfen zu evakuieren und Schiffe zu sichern. An der mexikanischen Karibikküste wurden die Behörden in elf Gemeinden in Alarmbereitschaft versetzt. Betroffen sind auch beliebte Urlaubsorte wie Cancún und Tulum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2025 06:00 Uhr