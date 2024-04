Für die deutsche Baubranche sind keine neuen Hilfen in Sicht

Berlin: Die krisengeplagte deutsche Bauwirtschaft kann derzeit nicht mit neuen staatlichen Hilfen rechnen. Das haben Bauministerin Geywitz und Wirtschaftsminister Habeck beim Wohnungsbau-Tag in Berlin deutlich gemacht. Die Forderung der Branche nach 23 Milliarden Euro Sonderförderung pro Jahr, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, wiesen sie zurück. Stattdessen werde sich die Bundesregierung für eine Vereinfachung der Vorschriften und den Abbau von Bürokratie einsetzen. Die Minister räumten ein, dass Bauen hierzulande teurer und bürokratischer sei als in anderen Ländern Europas. Dauersubventionen seien aber der falsche Weg. Laut Baubranche und Immobilienwirtschaft fehlen derzeit mehr als 800-Tausend Wohnungen in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2024 20:00 Uhr