Für Bayerns Kneipen gelten diesselben Corona-Regeln wie für Restaurants

München: Kneipen und Bars dürfen in Bayern unter den gleichen Voraussetzungen öffnen wie Restaurants. Das hat das Kabinett in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschlossen. Allerdings muss auch in reinen Schankwirtschaften die Bedienung am Tisch erfolgen - Theke und Tresen sind tabu. Mit der Entscheidung reagierte das Kabinett auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs. Er hatte die Schließung von Innenräumen reiner Schankwirtschaften gekippt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.07.2021 03:00 Uhr