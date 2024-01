Für Bandenkämpfe zuständiger Staatsanwalt wird in Ecuador ermordet

Quito: Nach der Erstürmung eines Fernsehstudios in Ecuador durch bewaffnete Angreifer ist der für die Ermittlungen zuständige Staatsanwalt getötet worden. Wie die Behörden mitteilten, wurde er in seinem Auto von Auftragsmördern erschossen. Die Polizei erklärte, sie fahnde nach den Tätern und Drahtziehern der Tat. Die Sicherheitslage in dem südamerikanischen Land hatte sich zuletzt dramatisch verschlechtert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.01.2024 03:00 Uhr