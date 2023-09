Für Aiwanger sind die bayerischen Klimaziele "nicht in Stein gemeißelt"

München: Zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl hat Freie-Wähler-Chef Aiwanger angezweifelt, ob der Freistaat seine selbstgesteckten Klimaziele erreichen wird. In der BR24-Wahlarena sagte der Vize-Ministerpräsident, es sei zwar ein selbst gesetztes Ziel der Staatsregierung, bis 2040 klimaneutral zu sein. Die Bevölkerung müsse jedoch diese Ziele auch akzeptieren. Wenn dem nicht so sei, müsse man wieder zurück, so Aiwanger. Beim Thema Bildung sieht Aiwanger ein Problem darin, dass Lehrer immer noch zu viel Bürokratie erledigen müssten. Die bayerische AfD-Spitzenkandidatin Ebner-Steiner bekräftigte in der BR24-Wahlarena ihre Forderung nach einer schärferen Migrationspolitik. Sie sprach sich etwa für einen sofortigen Grenzschutz mit Drohnen aus und für Pushback-Zentren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2023 06:00 Uhr