Fünfjähriger in Sachsen nach stundenlanger Suche gefunden

Pirna: In der Sächsischen Schweiz ist ein vermisster Fünfjähriger nach neun Stunden Suche gefunden worden - mit ein paar Schrammen und leicht unterkühlt, aber ansonsten wohlbehalten. Das hat die Polizei in Pirna mitgeteilt. Der Bub war beim Ostersonntags-Ausflug mit seinem Laufrad vorausgefahren. In einer Kurve hatten ihn seine Eltern dann plötzlich nicht mehr gesehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2024 07:00 Uhr