Fünf Verletzte nach Einsturz eines Restaurants in Mallorca in kritischem Zustand

Palma: Nach dem Einsturz eines Restaurants auf Mallorca sind fünf Verletzte weiter in einem kritischen Zustand. Bei dem Unglück am sogenannten "Ballermann" starben zwei junge Frauen aus Deutschland, eine Spanierin und ein Senegalese. Von den 14 Verletzten ist inzwischen niemand mehr in Lebensgefahr. Das Gebäude an der Playa de Palma war gestern abend plötzlich in sich zusammengebrochen. Das Gebäude bestand aus einem zweistöckigen Restaurant mit Dachterrasse und einer Bar im Keller. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Terrasse überlastet war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2024 23:00 Uhr