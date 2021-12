Fünf Tote in Wohnhaus in Königs Wusterhausen gefunden

Nachrichtenarchiv - 04.12.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Königs Wusterhausen: In einem Wohnhaus in der brandenburgischen Stadt hat die Polizei fünf Tote entdeckt. Die Beamten waren durch einen Anruf alarmiert worden. Ein Polizeisprecher erklärte, man gehe von einem Tötungsverbrechen aus, die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Über die Opfer gibt es unterschiedliche Angaben. Die "Märkische Allgemeine Zeitung" berichtet unter Berufung auf gut informierte Kreise, dass es sich bei den Toten um zwei Erwachsene und drei Kinder handeln soll. Alle sollen sich in Corona-Quarantäne befunden haben. Bei den Toten sollen demnach Schuss- und Stichverletzunge entdeckt worden sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2021 15:00 Uhr