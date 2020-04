Fünf Terrorverdächtige sitzen in Untersuchungshaft

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Nach der Razzia in Nordrhein-Westfalen sind nun alle fünf Terror-Verdächtigen aus Tadschikistan in Untersuchungshaft. Vier der mutmaßlichen Islamisten waren für den Haftbefehl eigens nach Karlsruhe gebracht worden, um sie dem Bundesanwalt vorzustellen. Der Fünfte saß schon in U-Haft. Die Männer sind zwischen 24 und 32 Jahre alt. Sie sollen Anschläge in Deutschland geplant haben - im Auftrag der Terrororganisation Islamischer Staat. Als mögliche Ziele gelten zwei US-Luftwaffenbasen und Islamkritiker. Bei den Razzien am Morgen hatten Ermittler unter anderem die Wohnungen der Beschuldigten durchsucht. Sie fanden Waffen und Sprengstoffmaterial.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 23:00 Uhr