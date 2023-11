Fünf Ruderer aus Starnberger See gerettet

Starnberg: Wasserretter der DLRG haben gestern Mittag fünf Ruderer aus dem Starnberger See gerettet. Ihr Boot war bei hohem Wellengang bei Possenhofen gekentert. Bei einer Wassertemperatur von 12 Grad waren die Männer ohne Rettungswesten nach Angaben der Einsatzkräfte in akuter Lebensgefahr. Ein Spaziergänger alarmierte die Wasserretter, die zufällig gerade an ihrer Station am See waren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2023 01:00 Uhr