Fünf Ruderer aus Starnberger See gerettet

Pöcking: Einsatzkräfte der Wasserwacht haben heute mittag fünf gekenterte Ruderer aus dem Starnberger See gerettet. Bei einer Wassertemperatur von 12 Grad seien die Männer in akuter Lebensgefahr gewesen, hieß es von den Rettern. Demnach kenterte das Boot der fünf Männer bei beträchtlichem Wellengang in Höhe von Possenhofen. Ein Spaziergänger bemerkte die in Not Geratenen und alarmierte die Retter, die dann alle fünf an Land bringen konnten. Laut Wasserwacht waren alle Ruderer deutlich unterkühlt - einer sogar so stark, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2023 19:00 Uhr