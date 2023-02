Fünf Polizisten werden bei Einsatz in Trier attackiert

Nachrichtenarchiv - 17.02.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Trier: In der rheinland-pfälzischen Stadt ist es in der Nacht nach einem Disko-Streit zu heftigen Krawallen gekommen: Etwa 40 Menschen griffen eine Gruppe Polizisten an. Mindestens fünf Beamte wurden dabei verletzt. Wie die Behörden mitgeteilt haben, wurden die Einsatzkräfte mit Eisenstangen, Besen, Schaufeln und Glasflaschen attackiert. Der rheinland-pfälzische Innenminister Ebling sagte, die Brutalität und Enthemmtheit in Trier mache fassungslos und wütend. Zwischenzeitlich habe Lebensgefahr für die Polizisten bestanden. Sie waren wegen eines Streits zu einem Club gerufen worden. Vor Ort hätten Umstehende angefangen, die Beamten anzugreifen. Zwei Männer wurden in Gewahrsam genommen. Nach mehreren Verdächtigen wird noch gefahndet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2023 12:00 Uhr