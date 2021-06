Fünf Oppositionelle in Nicaragua festgenommen

Nachrichtenarchiv - 14.06.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Managua: Fünf Monate vor der Präsidentschaftswahl sind in Nicaragua am Wochenende erneut Oppositionspolitiker festgenommen worden. Laut Polizei handelt es sich um die Chefin der linken Partei Unamos, Barahona Cuan, und um ihren Vize Torres sowie drei weitere Frauen. Ihnen wird unter anderem die Planung terroristischer Aktionen mit Finanzierung durch ausländische Mächte vorgeworfen. Damit wurden in Nicaragua seit Anfang des Monats rund ein Dutzend Oppositionelle festgenommen, darunter vier Präsidentschaftskandidaten. Unter Amtsinhaber Ortega hatte das Parlament im Dezember ein Gesetz verabschiedet, das den Ausschluss von Oppositionskandidaten von den Wahlen ermöglicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2021 09:00 Uhr