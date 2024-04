Fünf Mitarbeiter einer Hilfsorganisation kommen bei Agriff im Gazastreifen ums Leben

Dair al-Balah: Im Gazastreifen sind bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff fünf Mitarbeiter einer Hilfsorganisation getötet worden. Medienberichten zufolge sind vier von ihnen ausländische Staatsbürger aus Polen, Australien, Irland und Großbritannien. Die israelische Armee kündigte an, den Vorfall auf höchster Ebene zu untersuchen. Am Abend waren außerdem Vertreter Israels und der US-Regierung in einer Videoschalte zusammengekommen, um über den Angriff auf Rafah zu sprechen. Das Weiße Haus erklärte anschließend, Israel sei bereit, die Bedenken der US-Regierung zu berücksichtigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.04.2024 02:00 Uhr