Meldungsarchiv - 22.07.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Hannover: Bei einer Oldtimer-Autoshow ist ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Fünf Menschen wurden schwer verletzt. Die Behörden in Hannover gehen nach eigenen Angaben von einem Unfall aus. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es einen technischen Defekt an dem Wagen. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2023 22:00 Uhr