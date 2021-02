Fünf Menschen verletzt bei Gasexplosion in Memmingen

Nachrichtenarchiv - 05.02.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Memmingen: Bei einer Gasexplosion sind fünf Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie ein Polizeisprecher sagte, musste der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Wucht der Explosion habe Fenster bersten lassen. Das Haus, ein Gebäude des Roten Kreuzes, sei schwer beschädigt worden. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass es ein Leck an einer Gasleitung in unmittelbarer Nähe gegeben hat. Im Laufe des Vormittags müsse die Straße geöffnet werden, um das Leck zu lokalisieren, hieß es von Polizei und Feuerwehr. Eine Sprecherin der Stadt Memmingen sagte, in einem Umkreis von 100 Metern um die Unglücksstelle seien mehrere Häuser evakuiert worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2021 11:00 Uhr