Fünf Menschen sterben durch Schüsse in US-Stadt Louisville

10.04.2023 20:45 Uhr

Louisville: In der Stadt im US-Bundesstaat Kentucky sind in einem Bankgebäude fünf Menschen durch Schüsse getötet worden - darunter der Täter. Mindestens acht Menschen wurden verletzt, unter ihnen zwei Polizisten. Anrufer hätten gemeldet, dass ein Angreifer in eine Bank in der Innenstadt eingedrungen sei, schrieb die Polizei auf Twitter. Die Beamten seien innerhalb von Minuten vor Ort gewesen. Bei dem Schützen handele es sich um einen Einzeltäter, der offenbar früher für die Bank gearbeitet habe.

BR24 Nachrichten, 10.04.2023 20:45 Uhr