Fünf Menschen sterben bei Unfällen mit Feuerwerkskörpern

Berlin: Bei Unfällen mit Böllern und Raketen sind in Deutschland mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. In Sachsen starben zwei Männer: Ein 45-Jähriger wurde bei Leipzig tödlich verletzt, ebenso ein 50-Jähriger in der Nähe von Chemnitz. Beide hatten offenbar mit Feuerwerk hantiert. In Hamburg kam ein 20-Jähriger bei der Explosion eines selbstgebauten Böllers ums Leben. In Nordrein-Westfalen starb ein 24-Jähriger ebenfalls durch die Detonation eines Böllers. Ein weiteres Todesopfer gab es in Brandenburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 08:00 Uhr