Fünf Menschen sterben bei Kollision auf Tokioter Flughafen

Tokio: Beim Zusammenstoß eines Passagierflugzeugs mit einer Maschine der japanischen Küstenwache sind in Tokio fünf Menschen getötet worden. Nach Medienberichten wurden die Besatzungsmitglieder tot aufgefunden. Der Pilot habe schwer verletzt überlebt. Dagegen konnten alle 379 Insassen des Airbus A350 der Gesellschaft Japan Airlines über Notrutschen in Sicherheit gebracht werden. Die Flugzeuge waren nach der Landung des Airbus auf dem Flughafen Tokio Haneda zusammengeprallt. Auf Videos ist zu sehen, wie Feuer und Rauch an einer Tragfläche aus dem A350 drangen, während er über die Landebahn rollte. Später stand das gesamte Flugzeug in Flammen. Das Flugzeug der Küstenwache sollte Hilfsgüter in die von dem Erdbeben betroffene Präfektur Niigata bringen. In der Region sind mindestens 48 Menschen getötet und zahlreiche Häuser zerstört worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2024 14:00 Uhr