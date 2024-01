Fünf Menschen sterben bei Kollision auf Tokioter Flughafen

Tokio: Alle Insassen eines auf Tokios Flughafen Haneda in Brand geratenen Flugzeugs haben überlebt. Das gab die Fluggesellschaft Japan Airlines bekannt. Das Passagierflugzeug war bei der Landung auf dem Tokioter Flughafen mit einer Maschine der japanischen Küstenwache zusammengestoßen. Fünf der sechs Besatzungsmitglieder dieser Maschine kamen dabei ums Leben. Die aus Hokkaido im Norden Japans kommende JAL-Maschine brannte lichterloh. Insgesamt waren 367 Passagiere und 12 Besatzungsmitglieder an Bord. Alle konnten den A350 über Notrutschen verlassen. Nach TV-Berichten starben aber zwei der sechs Personen an Bord der Küstenwachenmaschine. Der Pilot sei schwer verletzt. Die Maschine der Küstenwache sollte Material in das Erdbebengebiet an der Westküste des Landes bringen. Der Grund für den Zusammenstoß ist noch nicht bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2024 13:15 Uhr