Fünf Menschen in Wohnhaus in Texas erschossen

Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Norden und in der Mitte oft bewölkt, im Süden Wolken mit sonnigen Abschnitten. Im Mittelgebirgsraum und in Alpennähe ganz vereinzelte Schauer, an den Alpen auch Gewitter. Höchstwerte 13 bis 20 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt und an den Alpen anfangs noch leichte Schauerneigung. Tiefstwerte 9 bis 4 Grad. In den nächsten Tagen teils freundlich, teils bewölkt und gebietsweise Regen. Höchstwerte 13 bis 19 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2023 14:45 Uhr