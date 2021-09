Fünf Medaillen für deutsches Paralympics-Team

Gericht weist Berufung der Bahn gegen GDL-Streik zurück

Frankfurt am Main: Die Bahn kann den folgenschweren Streik der Lokführer weiter mit juristischen Mitteln nicht stoppen. Der Staatskonzern ist auch in der zweiten Instanz gescheitert, den Ausstand per Einstweiliger Verfügung gegen die Gewerkschaft GDL zu unterbinden. Das Hessische Landesarbeitsgericht lehnte dies am frühen Nachmittag ab. Umstritten war besonders, ob die GDL ihre Tarifverträge auch für Mitglieder in jenen Betrieben der Bahn durchsetzen will, in denen eigentlich die Konkurrenzgewerkschaft EVG in der Mehrheit ist. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass dadurch jedoch nicht der gesamte Streikaufruf unwirksam wird. Die Arbeitsniederlegungen dürften damit bis Dienstagmorgen weitergehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2021 18:00 Uhr