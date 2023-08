Fünf Jahre nach Brücken-Einsturz in Genua: Erinnern an die Opfer

Genua: Fünf Jahre nach dem Brückeneinsturz in der italienischen Stadt ist heute an die Opfer erinnert worden. 43 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Die vierspurige Autobahnbrücke war auf rund 100 Metern Länge eingebrochen. Mehrere Fahrzeuge wurden aus über 40 Metern Höhe in die Tiefe gerissen. Um 11.36 Uhr, dem Zeitpunkt des Einsturzes, gab es eine Schweigeminute. - Ein Gutachten geht davon aus, dass über Jahre mangelnde Wartung und Überprüfung der Brücke zum Einsturz geführt haben. Seit einem Jahr läuft der Prozess gegen mehrere Mitarbeiter von Behörden und der damals verantwortlichen Autobahngesellschaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2023 11:45 Uhr