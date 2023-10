Fünf Bundestagsparteien verurteilen Angriffe auf Israel

Berlin: Die Parteivorsitzenden der regierenden Ampelkoalition und der Union haben mit einer gemeinsamen Erklärung auf die Angriffe der Hamas reagiert. Darin betonen sie die Verbundenheit Deutschlands mit Israel. Die Sicherheit des Staates Israel sei ihnen Verpflichtung und deutsche Staatsräson, heißt es in dem Papier von Klingbeil, Esken, Nouripour, Lang, Lindner, Merz und Söder. Man sei den Partnern und Freunden in Israel nicht nur historisch, sondern auch in einer demokratischen Wertegemeinschaft verbunden. Die Angriffe der Hamas verurteilen sie als abscheuliche Verbrechen an unschuldigen Frauen, Männern und Kindern. Israel habe ein völkerrechtlich verbrieftes Recht auf Selbstverteidigung, so die Parteichefs und -chefinnen von SPD, Grünen, FDP, CDU und CSU.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 14:00 Uhr