Fünf Arbeiter auf Hamburger Großbaustelle getötet

Hamburg: Bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity sind mindestens fünf Arbeiter ums Leben gekommen. Wie ein Feuerwehrsprecher erklärte, stürzten die Männer zusammen mit einem Gerüst in die Tiefe, das in sich zusammenbrach. Das Gerüst war in einem Aufzugschacht angebracht. Weitere Arbeiter werden vermisst, sie liegen möglicherweise unter den Trümmern. Die Großbaustelle, auf der rund 700 Bauarbeiter beschäftigt sind, wird nun komplett evakuiert. Derzeit sind 60 Rettungskräfte im Einsatz. Der Unfall ereignete sich an einer Baustelle für das Überseequartier, eine der größten Baustellen Hamburgs. Dort entstehen eine Einkaufspassage, Gastronomie, Büros und Hotels.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 12:00 Uhr