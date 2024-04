Führerschein mit 16 ist vorerst nicht möglich

Berlin: Den Führerschein mit 16 wird es in Deutschland nicht so bald geben. Laut dem Bundesverkehrsministerium sind entsprechende Pläne nicht mit dem europäischen Recht vereinbar. Die Ampel wollte das sogenannte begleitete Fahren schon mit 16 ermöglichen. So steht es im Koalitionsvertrag. In Deutschland können Jugendliche erst ab 17 Jahren ihren Führerschein machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2024 18:00 Uhr