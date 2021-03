Führende Unionspolitiker zufrieden mit Ergebnis der Fraktionsabfrage in der Maskenaffäre

Nachrichtenarchiv - 12.03.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Führende Unionspolitiker haben sich erleichtert gezeigt, dass im Zuge der Maskenaffäre alle 240 Bundestagsabgeordneten fristgerecht die Ehrenerklärung unterzeichnet haben. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sprach von einem "wichtigen Signal" und drohte Parlamentariern mit dem Rauswurf aus der Fraktion, sollten sie nicht die Wahrheit gesagt haben. Unionsfraktionsvize Connemann erklärte in der Neuen Osnabrücker Zeitung, das Ergebnis sei eindeutig. Dennoch stehe man erst am Anfang, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Ähnlich äußerte sich der stellvertretende Fraktionschef Frei. Er erklärte der Bild-Zeitung, den Vertrauensschaden zu beheben, werde nicht in wenigen Tagen möglich sein. Aber die Fraktion habe gezeigt, dass sie sehr klar in der Haltung sei und unmissverständlich Konsequenzen ziehe. Die Fraktionsspitze hatte die Ehrenerklärungen bis gestern Abend im Zuge der Maskenaffäre in der Union eingefordert. Die ehemaligen Abgeordneten Nüßlein und Löbel sollen sich bei Geschäften mit Masken persönlich bereichert haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2021 23:00 Uhr