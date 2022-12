Führende Politiker in Deutschland zeigen Wertschätzung für Benedikt

Nachrichtenarchiv - 31.12.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Führende Vertreter der Bundespolitik haben den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt den Sechzehnten gewürdigt. Bundeskanzler Scholz betonte in einem Kondolenzschreiben, die Todesnachricht erfülle ihn mit großer Trauer. Die Welt verliere eine prägende Figur der katholischen Kirche, eine streitbare Persönlichkeit und einen klugen Theologen. Auch Scholz' Vorgängerin, Merkel, meldete sich zu Wort und sagte, sie denke voller Dankbarkeit an ihre Begegnungen mit Benedikt. Die Altkanzlerin betonte, in dieser Stunde erinnere sie sich ganz besonders an den Menschen Joseph Ratzinger und seine tiefe Verwurzelung in seiner bayerischen Heimat. Bundespräsident Steinmeier erklärte, Benedikts Glaube, sein Intellekt, seine Weisheit und seine menschliche Bescheidenheit hätten ihn immer tief beeindruckt. Über seine weltkirchliche Sendung hinaus habe dieser Papst als Landsmann für die Deutschen eine ganz besondere Bedeutung gehabt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2022 19:00 Uhr