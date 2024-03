Führende Koalitionspolitiker beschwören Geschlossenheit der Ampel

Berlin: Auf einer SPD-Veranstaltung haben führende Koalitionspolitiker die Einigkeit des Ampelbündnisses beschworen. Es wäre von Vorteil, wenn die ganze Regierung den "Spirit" neu zünde, sagte Bundeskanzler Scholz am Abend bei einem Empfang zum 50. Jahrestag des konservativen Seeheimer Kreises der SPD. Scholz lobte die Geschlossenheit seiner Partei, dies sollte seiner Ansicht nach für die ganze Koalition gelten. Zu der Veranstaltung waren auch Vizekanzler Habeck von den Grünen und FDP-Finanzminister Lindner geladen. Letzterer würdigte als Errungenschaften der Ampel, dass man in der Krise Schaden von der Wirtschaft abgewendet und für mehr Leistungsgerechtigkeit gesorgt habe. Habeck rief die Koalitionäre auf, eigene Prinzipien gelegentlich in Frage zu stellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2024 23:00 Uhr