Führende Grünen-Politiker wollen AKW-Entscheidung akzeptieren

Amtsärzte fordern Maskenpflicht in Gaststätten

Berlin: Die Amtsärzte in Deutschland fordern, angesichts steigender Corona-Infektionszahlen wieder zur Maskenpflicht zurückzukehren. Der Vorsitzende des zuständigen Verbands, Nießen, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Länder seien jetzt am Zug, dies sofort umzusetzen. Sonst drohe eine Überlastung des Gesundheitssystems. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz über 1000 steigen, müsse auch eine Maskenpflicht in Bars, Gastronomie und Restaurants in Betracht gezogen werden. Denn dann sei die Inzidenz in Wirklichkeit bei 3000, weil viele Erkrankte keinen PCR-Test machten. Auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach spricht sich dafür aus, in Innenräumen die Maskenpflicht wieder einzuführen. Andernfalls drohe im Winter eine Überlastung der Krankenhäuser, sagte Lauterbach im ARD/ ZDF-Morgenmagazin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2022 11:15 Uhr