Frust und Schock in Schweden nach tödlichen Schüssen in Uppsala

Stockholm: In Schweden herrscht Entsetzen über den tödlichen Angriff in der Stadt Uppsala. Dort hat am Abend ein Maskierter drei Menschen in einem Friseursalon erschossen. Der schwedische Justizminister Strömmer sprach von einem extrem ernsten Vorfall. Es steht der Verdacht im Raum, dass die Tat mit einem Bandenkrieg zwischen Drogengangstern zusammenhängt. Immer wieder kommt es deshalb zu Gewalttaten - häufig verübt von Jugendlichen unter 15 Jahren, die als Killer angeheuert werden, weil sie in Schweden noch nicht strafmündig sind. Uppsalas Bürgermeister Pelling sagte, er sei wütend und frustriert darüber, dass man es nicht geschafft habe, das Problem in den Griff zu bekommen.

