Frühjahrsvollversammlung der deutschen katholischen Bischöfe beginnt

Augsburg: Mit einem Bekenntnis zur Einheit mit Rom haben die Beratungen der katholischen deutschen Bischöfe bei ihrer Frühjahrsvollversammlung in Augsburg begonnen. Nach dem Eingreifen des Vatikans in die Beratungen zum sogenannten Synodalen Weg in Deutschland hat der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bätzing, dem Kirchenstaat aber indirekt eine Hinhaltetaktik vorgeworfen. Man könnte schon viel weiter sein, sagte der Limburger Bischof zum Auftakt des Frühjahrstreffens. Und im Eröffnungsgottesdienst am Abend fügte Bätzing hinzu, die katholische Kirche habe sich von der Lebenswirklichkeit vieler Menschen in Deutschland weitgehend entkoppelt. Man könne nicht einfach weitermachen wie bisher.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.02.2024 22:45 Uhr