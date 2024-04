Frühjahrstagung der Evangelischen Landessynode beginnt in Coburg

Coburg: In der oberfränkischen Stadt beginnt am Abend die Frühjahrstagung der bayerischen evangelischen Landessynode. Eröffnet wird sie mit einem Gottesdienst, in den kommenden drei Tagen soll es dann unter anderem um sexualisierte Gewalt in der Kirche gehen. Im Januar war eine Studie veröffentlicht worden, die mindestens 2225 Betroffene von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche benannt hatte. Über 1.200 Beschuldigte wurden ausfindig gemacht. In Coburg soll nun diskutiert werden, wie mit diesen Ergebnissen weiter umgegangen wird. Außerdem steht der Klimawandel im Fokus der Beratungen. Im Gespräch ist ein kirchliches Klimaschutzgesetz, mit dem die evangelische Landeskirche ihren Co2-Ausstoß begrenzen will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2024 09:00 Uhr