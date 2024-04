Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt fällt schwach aus

Nürnberg: Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich im April kaum verändert. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, waren in dem Monat bundesweit etwa 2.750.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind rund 20.000 weniger als noch im März. Die Arbeitslosenquote bleibt damit unverändert bei 6 Prozent. BA-Vorstandsmitglied Terzenbach erklärte, die übliche Frühjahrsbelebung bleibe schwach. Dem Arbeitsmarkt fehle nach wie vor der konjunkturelle Rückenwind. Auch in Bayern ging die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat saisonbedingt nur leicht zurück, und zwar um knapp 8.000 auf rund 274.000. Die Quote liegt damit bei 3,6 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.04.2024 12:45 Uhr