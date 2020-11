Früherer Wiesnwirt Richard Süßmeier ist tot

Moderna will Zulassung für Corona-Impfstoff in EU beantragen

New York: Als erstes Pharmaunternehmen überhaupt will der US-Konzern Moderna bei der Europäischen Union beantragen, einen Corona-Impfstoff zuzulassen. Die entsprechenden Papiere sollen noch heute an die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gehen. Damit rückt eine Corona-Impfung auch in Deutschland näher. Gleichzeitig beantragt Moderna auch in den USA eine Zulassung. Wie das Biotech-Unternehmen weiter mitteilte, sind die Massentests an mehr als 30.000 Menschen erfolgreich verlaufen. Knapp 200 von ihnen sind demnach an Covid19 erkrankt. Die allermeisten Erkrankten hatten jedoch nicht den Impfstoff bekommen, sondern ein Placebo. Nur elf Erkrankte waren den Angaben wirklich geimpft. Die Europäische Arzneimittelbehörde gibt grünes Licht für den Impfstoff, wenn seine Vorteile weitaus größer sind als alle Nebenwirkungen oder möglichen Risiken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2020 19:00 Uhr