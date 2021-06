Früherer US-Verteidigungsminister Rumsfeld ist tot

Bundeswehr hat Militärmission in Afghanistan beendet

Berlin: Knapp 20 Jahre nach Beginn der Militärmission am Hindukusch ist das letzte deutsche Afghanistan-Kontingent zurück. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte, ein historisches Kapitel gehe damit zu Ende und auch ein intensiver Einsatz, der die Bundeswehr gefordert und geprägt habe. Zugleich kündigte sie an, offen darüber zu reden, was - so wörtlich - "gut war, was nicht gut war und was wir daraus gelernt haben“. Der Befehlshaber des Einsatzführungskommandos, Generalleutnant Pfeffer, sagte beim Rückkehrappell im niedersächsischen Wunstorf, der Auftrag sei in herausragender Weise erfüllt worden. Im Verlauf der Militärmission waren rund 160.000 deutsche Soldaten am Hindukusch. 59 von ihnen kamen bei den Einsätzen gegen Dschihadisten ums Leben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2021 23:00 Uhr