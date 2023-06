Meldungsarchiv - 09.06.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: Der frühere US-Präsident Trump ist eigenen Worten zufolge erneut von der US-Justiz angeklagt worden. Wie er in dem von ihm mitbegründeten Portal "Truth Social" schreibt, hat die Anklage etwas mit seinem Umgang mit geheimen Regierungsdokumenten zu tun. Trump war bereits in New York in Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar angeklagt und Anfang April dem Richter vorgeführt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2023 07:00 Uhr