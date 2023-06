Früherer US-Präsident Trump ist erneut angeklagt

Meldungsarchiv - 09.06.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: Ex-US-Präsident Trump ist nach eigenen Angaben von der US-Bundesjustiz wegen seines Umgangs mit vertraulichen Dokumenten nach dem Ende seiner Amtszeit angeklagt worden. Sein Anwalt ergänzte gegenüber CNN, dass die Anklagen Verschwörung, Falschaussagen, Behinderung der Justiz und illegale Aufbewahrung von Geheimdokumenten nach dem Spionagegesetz umfassen. Am Dienstag werde Trump vor dem Bundesgericht in Miami erscheinen. Im März war gegen den 77-Jährigen bereits Anklage erhoben worden, weil er Schweigegeld an eine Pornodarstellerin gezahlt hatte. Damit war Trump der erste Ex-Präsident der US-Geschichte, gegen den in einem US-Bundesstaat Anklage erhoben wurde. Nun ist er der erste ehemalige Präsident in der Geschichte der USA, der sich einer Anklage durch die BUNDESjustiz stellen muss.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2023 08:00 Uhr