Früherer US-Präsident Carter stirbt im Alter von 100 Jahren

Washington: Der frühere US-Präsident Jimmy Carter ist tot. Wie seine Stiftung mitteilte, schlief er am Abend deutscher Zeit in seinem Haus in Plains im US-Bundesstaat Georgia im Kreis seiner Familie ein. Carter wurde 100 Jahre alt. Der Demokrat war von 1977 bis 1981 US-Präsident. 2002 wurde Carter für sein humanitäres Engagement mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. US-Präsident Biden dankte Carter: Er sei ein Mann des Glaubens und der Bescheidenheit gewesen und habe für die Nation gelebt. Künftig solle der 9. Januar als nationaler Trauertag an den großen Staatsmann erinnern. Anteilnahme kommt auch aus dem Ausland. Der britische König Charles III. erklärte, das Engagement und die Bescheidenheit Carters seien für viele eine Inspiration gewesen. Der ukrainische Präsident Selenskyj nannte Carter einen Pionier des Friedens und der Menschenrechte. Bundeskanzler Scholz sagte, die Welt verliere mit Carter einen großen Vermittler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2024 07:15 Uhr