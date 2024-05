Früherer US-Pilot ist jetzt ältester Mensch im All jemals

Van Horn: Die Raumfahrtfirma "Blue Origin" des US-Multimilliardärs Jeff Bezos hat nach fast zwei Jahren Pause wieder Menschen für einen Kurztrip ins All gebracht. Die sechs Passagiere hoben in einer New-Shepard-Rakete vom US-Bundesstaats Texas aus ab. Der Flug dauerte rund elf Minuten und führte in eine Höhe von etwa 100 Kilometern über der Erde. Zu den Weltraumtouristen gehörte Ed Dwight, ein früherer Luftwaffenpilot, der in den 1960er Jahren von der US-Raumfahrtbehörde NASA als Astronaut abgelehnt worden war. Mit einem Alter von 90 Jahren und acht Monaten ist der Afroamerikaner jetzt der älteste Mensch, der jemals ins Weltall geflogen ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 10:00 Uhr