Früherer US-Außenminister Kissinger ist gestorben

Washington: Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger ist tot - er wurde 100 Jahre alt. Seine Beratungsfirma erklärte, er sei gestern in seinem Haus im US-Bundesstaat Connecticut gestorben. Als Sicherheitsberater und Außenminister der US-Präsidenten Richard Nixon und Gerald Ford prägte Kissinger die geopolitischen Entwicklungen in den 70er Jahren entscheidend mit. Für das Waffenstillstandsabkommen mit Nordvietnam bekam er 1973 den Friedensnobelpreis. Kissinger wurde im Mai 1923 als Sohn einer jüdischen Familie im fränkischen Fürth geboren. 1938 floh er mit seiner Familie aus Nazi-Deutschland in die USA. Nach einer Karriere in der Wissenschaft begann Kissingers politischer Aufstieg Ende der 60er Jahre.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2023 06:00 Uhr