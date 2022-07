Früherer Trump-Berater Bannon der Kongressbehinderung schuldig

Straßensperrungen für Lkw im Inntal kommen ab Montag

Rohrdorf: Wegen der Blockabfertigung auf der Inntalautobahn an der Grenze zu Tirol hat Bayerns Ministerpräsident Söder angekündigt, die Straßen abseits der Autobahn für den Schwerlastverkehr zu sperren. Man werde bereits ab kommenden Montag mit der Maßnahme beginnen, sagte Söder bei einem Ortstermin mit Verkehrsminister Bernreiter. Die Sperrungen sollen aber nur an Tagen gelten, an denen am Grenzübergang Kiefersfelden nicht mehr als 300 Lkw pro Stunde nach Österreich einreisen dürfen. Die Blockabfertigungen hatten zuletzt immer wieder für lange Staus auf der A8 und in den Anlieger-Gemeinden gesorgt, wohin viele Lastwagen ausgewichen sind. Söder sprach deshalb von einer Art Notwehr. Man müsse den Schutz der Bevölkerung ernst nehmen, so der CSU-Chef. Sollte Tirol weiterhin hart bleiben und die Blockabfertigung beibehalten, werde man ein Vertragsverletzungsverfahren bei der EU in Brüssel beantragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2022 12:00 Uhr