Früherer sächsischer Ministerpräsident Biedenkopf stirbt mit 91 Jahren

Dresden: Der langjährige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf ist tot. Er wurde 91 Jahre alt. Der CDU-Politiker starb nach Angaben der Staatsanzlei in Dresden gestern Abend friedlich im Kreise seiner Familie. Biedenkopf war von 1990 bis 2002 Regierungschef in Sachsen und damit der erste in diesem Amt nach der Wiedervereinigung. Seine politische Karriere begann in den 70er Jahren als CDU-Generalsekretär. Biedenkopf war sowohl einige Jahre Mitglied im Bundestag als auch im nordrhein-westfälischen Landtag. Im Jahr 2004 schied Biedenkopf aus dem sächsischen Landtag aus und beendete damit seine aktive politische Laufbahn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2021 22:00 Uhr