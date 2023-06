Früherer Papstsekretär Gänswein verliert Vatikan-Posten

Kurzmeldung ein/ausklappen Waldbrandgefahr in Teilen Bayerns bleibt hoch

München: In mehreren Regionen Bayerns herrscht weiter hohe Waldbrandgefahr. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. In Oberbayern, Niederbayern und der Oberpfalz starten deshalb Beobachtungsflüge. Die geschulten Piloten heben am Nachmittag ab. Dann ist die Waldbrandgefahr am größten. Die Regierung von Unterfranken hat für das Wochenende wieder Beobachtungsflüge angeordnet, zum dritten Mal hintereinander, wie es auf BR-Anfrage hieß. Wegen der Waldbrandgefahr darf in Bayern von Anfang März bis Ende Oktober in Wäldern grundsätzlich nicht geraucht, gegrillt oder Feuer gemacht werden. Auch in einigen Kommunen gelten derzeit Feuer-Verbote im Freien, etwa in Aschaffenburg. Im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz reagiert die Gemeinde Berg auf die anhaltende Trockenheit mit einem vorübergehenden Bewässerungsverbot, was es in Bayern immer mal wieder gibt. Für Bewohner heißt das unter anderem: Man darf keine Pools und Planschbecken gefülen, keine Autos daheim waschen und auch keine Terrassen und Hofflächen abspritzen.

