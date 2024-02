Früherer Landtagspräsident Alois Glück ist tot

München: Alois Glück ist tot. Der CSU-Politiker und ehemalige Landtagspräsident starb heute Früh im Alter von 84 Jahren in München. Das teilte der Bayerische Landtag vor kurzem mit. Glück gehörte dem Parlament 38 Jahre lang an - von 1970 bis 2008, mehrere Jahre war er Landtagspräsident. Als Fraktionsvorsitzender stand er 15 Jahre lang an der Spitze der Landtags-CSU. Außerdem war Glück in vielen Ehrenämtern aktiv, zum Beispiel bei der Bergwacht. Mehrere Jahre war er auch Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Landtagspräsidentin Aigner würdigte Glück als außergewöhnlichen Politiker, der sich jahrzehntelang vor allem in der Umwelt- und Sozialpolitik als Vordenker und Pionier einen Namen gemacht habe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 11:15 Uhr