Früherer König Juan Carlos verlässt Spanien

04.08.2020 01:00 Uhr

Madrid: Spaniens früherer König Juan Carlos I. hat sein Heimatland offenbar mit unbekanntem Ziel verlassen. Das berichten spanische Medien. Zuvor hatte der 82-Jährige seinen Sohn und Nachfolger, König Felipe VI., in einem Brief über seinen geplanten Wegzug informiert. Juan Carlos ist in einen Finanzskandal verwickelt, die Staatsantwaltschaft ermittelt gegen ihn. Er wird verdächtigt, für den Bau einer Bahnstrecke Schmiergelder in Millionenhöhe kassiert zu haben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.08.2020 01:00 Uhr