Früherer EU-Kommissionspräsident Delors ist tot

Paris: Auch in Frankreich wird um einen prominenten Politiker getrauert. Der Sozialist und langjährige EU-Kommissionspräsident Jacques Delors ist am Morgen im Alter von 98 Jahren gestorben. Das hat seine Tochter mitgeteilt. Delors gilt als Architekt der modernen EU. In seine Amtszeit von 1985 bis 1995 fällt die Vollendung des Binnenmarktes. Auch das Schengen-Abkommen und der Beginn der Wirtschafts- und Währungsunion, die zur Einführung des Euro führte, gelten mit als sein Verdienst. In seiner Amtszeit wurde die EU zudem um die Länder Portugal, Spanien, Österreich, Finnland und Schweden erweitert - sowie um die ostdeutschen Bundesländer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.12.2023 18:45 Uhr