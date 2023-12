Früherer EU-Kommissionspräsident Delors gestorben

Paris: Der französische Politiker und frühere EU-Kommissionspräsident Jacques Delors ist tot. Nach Angaben seiner Tochter starb er in der Früh im Alter von 98 Jahren. Präsident Macron würdigte ihn als "Kämpfer für menschliche Gerechtigkeit." Kommissionspräsidentin von der Leyen nannte ihn einen Visionär. Der Präsidentin des Europaparlaments, Metsola, erklärte, mit dem Tod von Delors verliere die EU einen Giganten. In die Amtszeit des Sozialisten von 1985 bis 1995 fällt die Vollendung des Binnenmarktes. An der Seite von Francois Mitterrand und Helmut Kohl galt Delors auch als Wegbereiter für den Euro als gemeinsame Währung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.12.2023 20:15 Uhr