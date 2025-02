Früherer Bundespräsident Köhler nach kurzer schwerer Krankheit verstorben

Berlin: Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler ist tot. Er starb am frühen Samstagmorgen im Alter von 81 Jahren, nach kurzer schwerer Krankheit, wie das Bundespräsidialamt mitteilte. Köhler war 2004 erstmals zum Staatsoberhaupt gewählt worden, sechs Jahre später trat er dann überraschend zurück. Es war der bislang erste und einzige Rücktritt eines Bundespräsidenten. Der CDU-Politiker begründete diesen Schritt damals mit der wachsenden Kritik an seinen Äußerungen in der Debatte zum Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Köhler wurde vorgeworfen, die Mission in Masar-i-Scharif auch mit der Wahrung deutscher Wirtschaftsinteressen verteidigt zu haben. Das amtierende Staatsoberhaupt Steinmeier würdigte ihn in einem Kondolenzschreiben an seine Witwe als "Glücksfall für Deutschland". Köhler habe dem Land viel gegeben, so Steinmeier.

