Frühere Landtagspräsidentin Barbara Stamm ist tot

Würzburg: Die CSU-Politikerin Barbara Stamm ist tot. Nach Angaben des Landtags starb sie heute früh nach langer Krankheit in ihrer Heimatstadt Würzburg. Stamm wurde 77 Jahre alt. Die Unterfränkin saß mehr als 40 Jahre lang für die CSU im Landesparlament in München, von 2008 bis 2018 war sie auch Landtags-Präsidentin. Ihre Amtsnachfolgerin Aigner sagte, Bayern verliere mit Barbara Stamm eine über alle Parteigrenzen beliebte und hochgeschätzte Politikerin und eine leidenschaftliche Kämpferin für die Schwachen. Parteichef Söder sagte, Barbarba Stamm sei für viele Menschen, auch für ihn persönlich, ein Vorbild gewesen. In der Staatsregierung und in ihrer Partei hatte Stamm ebenfalls wichtige Ämter inne. Unter Ministerpräsident Stoiber war sie Ende der 1990er Jahre Gesundheitsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin. Der CSU diente sie viele Jahre als Vize-Chefin. Barbara Stamm war gelernte Erzieherin und galt in ihrer Partei als "soziales Gewissen". Sie hinterlässt einen Ehemann und drei Kinder.

